Биатлонистка Валерия Каюмова пропустит сезон из-за беременности

Российская биатлонистка Валерия Каюмова (в девичестве Васнецова) пропустит сезон-2022/2023 из-за беременности. Об этом сообщил старший тренер сборной России по биатлону Михаил Шашилов.

«Вчера в аэропорту видел её. Слегка беременна. Она здесь (в Чайковском. — Прим. «Чемпионата»). Дай бог, всё будет хорошо, матерью станет. Этот сезон, конечно, она пропускает. Это важнее сейчас — стать матерью», — приводит слова Шашилова «Матч ТВ».

Напомним, в июле спортсменка вышла замуж за биатлониста Рустама Каюмова.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону 25-летняя Валерия Васнецова заработала 153 очка и заняла 38-е место в общем зачёте. Лучшей представительницей России стала Кристина Резцова. У неё 366 очков и 20-е место по итогам сезона. Победу одержала представительница Норвегии Марте Рёйселанд (957 очков). Что касается 28-летнего Рустама Каюмова, то в минувшем сезоне он не вызывался в первую сборную.

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