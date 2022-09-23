Тарьей Бё стал отцом. Фото

Трёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, 11-кратный чемпион мира норвежец Тарьей Бё опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен рассказал, что в прошлую пятницу, 16 сентября, стал отцом. Его жена Гита Симонсен родила мальчика, которого назвали Ароном.
«А это Арон, который появился на свет в прошлую пятницу. Это были трудные роды, но и он, и Гита получили должную помощь в больнице на прошлой неделе. Спасибо большое. Теперь мы дома, а Арон здоров и полон жизни», — подписал соответствующее фото Бё.
Фото: из личного архива тарьея бё
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Тарьей Бё завоевал две золотые медали: в мужской и смешанной эстафетах. Также на его счету серебряная награда в гонке преследования и бронза в спринте.
Йоханнес Бё показал баскетбольный финт и забил сверху в кольцо:
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