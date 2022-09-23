Гараничев выздоровел и готов к чемпионату России по летнему биатлону
Поделиться
Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал, что бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи в индивидуальной гонке, 34-летний российский биатлонист Евгений Гараничев восстановился после болезни и выступит на летнем чемпионате России в Чайковском.
«Евгений обязательно выступит на летнем чемпионате России. Он расстроен, что ему не удалось пробежать в Раубичах, он отметил, что соскучился по соревнованиям.
Думаю, через эти старты он будет набирать форму», — приводит слова Максима Кугаевского ТАСС.
Чемпионат России по летнему биатлону (лыжероллеры) пройдёт в Чайковском с 24 по 27 сентября. В первый день спортсменов ожидают спринтерские гонки, далее эстафеты и индивидуальные гонки.
Комментарии
- 23 сентября 2022
-
16:18
-
15:55
-
15:34
-
13:30
-
12:00
- 22 сентября 2022
-
12:23
-
08:01
-
00:56
-
00:33
- 21 сентября 2022
-
21:25
-
17:44
- 20 сентября 2022
-
22:00
-
13:58
-
12:06
-
11:09
-
10:05
- 19 сентября 2022
-
18:59
-
18:45
-
18:34
-
15:06
-
13:46
- 18 сентября 2022
-
16:33
-
16:19
-
16:07
-
15:46
-
14:46
-
14:36
-
13:55
-
13:29
-
13:23
-
13:05
-
12:38
-
12:30
-
12:17
-
12:10
Партнерский контент