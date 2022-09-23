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Гараничев выздоровел и готов к чемпионату России по летнему биатлону

Гараничев выздоровел и готов к чемпионату России по летнему биатлону
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Тренер сборной Тюменской области по биатлону Максим Кугаевский рассказал, что бронзовый призёр Олимпийских игр в Сочи в индивидуальной гонке, 34-летний российский биатлонист Евгений Гараничев восстановился после болезни и выступит на летнем чемпионате России в Чайковском.

«Евгений обязательно выступит на летнем чемпионате России. Он расстроен, что ему не удалось пробежать в Раубичах, он отметил, что соскучился по соревнованиям.

Думаю, через эти старты он будет набирать форму», — приводит слова Максима Кугаевского ТАСС.

Чемпионат России по летнему биатлону (лыжероллеры) пройдёт в Чайковском с 24 по 27 сентября. В первый день спортсменов ожидают спринтерские гонки, далее эстафеты и индивидуальные гонки.

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