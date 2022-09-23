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Стал известен стартовый протокол мужского спринта на летнем ЧР по биатлону

Стал известен стартовый протокол мужского спринта на летнем ЧР по биатлону
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Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал стартовый протокол мужской спринтерской гонки, которая пройдёт на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край) 24 сентября. Гонка с раздельным стартом начнётся в 9:00 по московскому времени.

Первым из биатлонистов сборной России в гонку под 19-м стартовым номером уйдёт Карим Халили. Никита Поршнев получил 23-й номер, Матвей Елисеев – 27-й, Пётр Пащенко – 28-й, Кирилл Стрельцов – 30-й, Евгений Гараничев – 46-й, Максим Цветков – 48-й, Александр Поварницын – 65-й, Семён Сучилов – 67-й. Всего на старт выйдет 71 биатлонист.

Летний чемпионат России пройдёт в Чайковском с 24 по 27 сентября. В программе соревнований спринтерские гонки, эстафеты и индивидуальные гонки.

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