Опубликован стартовый протокол женского спринта на ЧР по летнему биатлону

Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал стартовый протокол женской спринтерской гонки, которая пройдёт на чемпионате России по летнему биатлону в Чайковском (Пермский край) 24 сентября. Гонка с раздельным стартом на 7,5 км начнётся в 11:45 по московскому времени.

Первой из биатлонисток сборной России в гонку под 15-м стартовым номером уйдёт Евгения Буртасова. Лариса Куклина получила 19-й номер, Анастасия Егорова – 21-й, Анастасия Гореева – 24-й, Наталья Гербулова – 25-й, Наталья Шевченко — 29-й, Анастасия Шевченко – 35-й, Кристина Резцова – 38-й, Ирина Казакевич – 40-й, Екатерина Бех – 43-й, Виктория Сливко – 45-й, Тамара Дербушева – 47-й. Всего на старт выйдет 50 биатлонисток.

Летний чемпионат России пройдёт в Чайковском с 24 по 27 сентября. В программе соревнований спринтерские гонки, эстафеты и индивидуальные гонки.