«Иногда их хочется притормозить». Гербулова — о том, как тренируются Халили и Серохвостов

Биатлонистка сборной России Наталья Гербулова рассказала о тренировках в группе Артёма Истомина, где вместе с ней занимаются Карим Халили и Даниил Серохвостов.
«Ребята большие молодцы, я восхищаюсь что Каримом Халили, что Даней Серохвостовым. Они заряжают на тренировку и сами отдаются как в последний раз. Например, Даня болел, и его не было, а недавно его выпустили на кросс, и там было что-то вроде «Выпускайте Кракена» – его просто надо было тормозить (улыбается). Даже на стрельбе они постоянно друг друга заводят: «Я должен быть лучше», «Нет, я должен быть лучше», и они вот так тренируются. Ребята большие молодцы, и даже когда межсборье, я спрашиваю: «Ребята, отдохнёте сейчас?», а они: «Нет, мы будем тренироваться». Так что их иногда даже хочется притормозить. Это очень круто, что ребята с нами, и я надеюсь и верю в то, что они будут продолжать расти и всех победят», — сказала Гербулова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Натальей Гербуловой можно будет прочитать на «Чемпионате» завтра, 24 сентября.
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