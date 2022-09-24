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«Меня это не напрягает». Гербулова — о жёлтой майке лидера общего зачёта Кубка Содружества

«Меня это не напрягает». Гербулова — о жёлтой майке лидера общего зачёта Кубка Содружества
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Биатлонистка сборной России Наталья Гербулова высказалась о новой для себя роли лидера общего зачёта Кубка Содружества.

На втором этапе Кубка Содружества по биатлону, который проходил в Раубичах (Беларусь), Гербулова стала абсолютно лучшей среди женщин. Наталья выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также серебро в масс-старте, уступив представительнице Беларуси Динаре Алимбековой.

«Очень прикольно, что ввели жёлтую майку лидера. Меня это не напрягает, это такой же номер, как и все, просто цвет красивый (улыбается)», — сказала Гербулова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

Полностью интервью с Натальей Гербуловой можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 24 сентября.

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