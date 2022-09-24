Гербулова: у нас до смешного доходит — нужно расписывать план времени посещения уборной

Российская биатлонистка Наталья Гербулова рассказала о работе в группе тренера Артёма Истомина.
«У нас в группе Истомина очень много технической работы, например, разминка перед стартом. Если раньше я заканчивала пристрелку, потом делала какие-то свои дела, просто приходила в городок, ногу на ногу закинула, и всё. Сейчас у нас есть чёткий план, я прихожу в городок по времени, надеваю чипы, и у меня остаётся две-три минуты, чтобы я вышла на старт.
Каждый вечер тренеры говорят нам писать план гонки, план разминки, даже до смешного доходит – нужно расписывать, в какое время ты должен сходить в уборную. Ты начинаешь полностью отдаваться тренировкам, восстановлению, и это очень здорово», — сказала Гербулова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Натальей Гербуловой можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня, 24 сентября.
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