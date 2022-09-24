«Я восхищаюсь своими тренерами». Биатлонистка Гербулова — о работе с Истоминым и Норицыным

Российская биатлонистка Наталья Гербулова рассказала о работе с тренерами Артёмом Истоминым и Виталием Норицыным.
«У Виталия Викторовича Норицына очень хороший опыт работы, в том числе и с иностранцами, иногда он рассказывает нам, как они работают. А Артём Евгеньевич Истомин – максималист, Виталий Викторович его иногда даже немного успокаивает. Даже когда у нас игровые тренировки, и мы играем в волейбол, Артём Евгеньевич бегает по всей площадке и нам что-то говорит (улыбается).
Артём Евгеньевич у нас больше по функционалу, а Виталий Викторович по стрельбе, хотя оба подсказывают и там и там. Это классно, что есть такая тренерская связь, и один более сдержанный, уравновешенный, а другой заряженный максималист. Они между собой очень хорошо срабатываются, постоянно ведут дискуссии по поводу тренировок, общаются с нами. Я ими восхищаюсь, и я благодарна возможности поработать с этими людьми», — сказала Гербулова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
Полностью интервью с Натальей Гербуловой читайте на «Чемпионате»:
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