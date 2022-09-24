«Меня сейчас доктор-кардиолог тренирует». Матвей Елисеев — о возвращении в биатлон

Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в эстафете, российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал выступление в спринте на чемпионате России – 2022.
«Первый старт после перерыва дался так, как я и предполагал. Но я надеялся, что сил в мышцах чуть-чуть больше, чтобы работать. Сказать, что чувствовал себя ужасно – это ничего не сказать. Мне не понравилось. Наверное, после второго-третьего подъёма начинает заканчиваться то, что я наработал. А наработки никакой, поэтому всё логично.
Как здоровье? По крайней мере, до ноября мне дали полный допуск, а дальше посмотрим. Меня сейчас доктор-кардиолог тренирует, по-другому мне нельзя. Я старался изо всех сил, чтобы получить медицинский допуск и попасть на этот старт. А что будет дальше — посмотрим, что мне будет можно или ничего нельзя», — передаёт слова Елисеева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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