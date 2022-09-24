Пётр Пащенко выиграл спринт на летнем чемпионате России — 2022
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В Чайковском завершился мужской спринт в рамках летнего чемпионата России – 2022. Его победителем стал Пётр Пащенко. Второе место занял Роман Сурнев, тройку призёров замкнул Кирилл Бажин.
Летний биатлон. Чемпионат России. Чайковский. Спринт, 10 км. Мужчины
1. Пётр Пащенко – 23.01,2 (1 промах).
2. Роман Сурнев +12,5 (1).
3. Кирилл Бажин +21,6 (0).
4. Андрей Вагин +29,5 (1).
5. Михаил Бурундуков +33,5 (1).
6. Кирилл Стрельцов +35,5 (0).
7. Никита Поршнев +39,1 (0).
8. Евгений Гараничев +59,1 (0).
9. Карим Халили +1.03,7 (3).
10. Денис Таштимеров +1.12,3 (0) …
18. Максим Цветков +1.28,3 (3) …
27. Матвей Елисеев +2.05,8 (1).
Также сегодня, 24 сентября, в Чайковском пройдёт женский спринт. Он начнётся в 11:45 мск.
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