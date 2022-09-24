Кристина Резцова: после болезни восстановилась, а как состояние — покажет гонка

Двукратный призёр Олимпиады-2022 в Пекине (Китай), российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала о своём состоянии перед чемпионатом России по летнему биатлону, который проходит в Чайковском с 24 по 27 сентября.
«Я сама рада наконец‑то приехать на соревнования. После болезни восстановилась, а как состояние — покажет гонка, потому что судить по каким‑то скоростным тренировкам без соперничества невозможно. В целом чувствую себя хорошо. В Сочи я была с мужем, дочкой, бабушкой. Плюс пересеклась с командой, наконец‑то поработали с Виталием Викторовичем Норицыным. Да и в принципе там было много народу. Скучать было некогда.
Думаю, у девочек есть небольшое преимущество сейчас, потому что они уже участвовали в двух этапах Кубка Содружества. Они уже немного прочувствовали соревновательный режим, — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».
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