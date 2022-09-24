Антон Бабиков предположил, кто выиграет женский спринт на летнем чемпионате России

Чемпион мира 2017 года в эстафете российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, как ему удалось спрогнозировать победу Петра Пащенко в спринте на летнем чемпионате России – 2022. А также поделился ожиданиями от женской гонки.

«Я просто в принципе верю в Петра, знаю его скорости и возможности, я видел, как он ехал на пристрелке, видно было, что у него есть и лёгкость, и мощность. Глядя на него, вообще не возникало сомнений, что если он справится со стрельбой, то будет очень-очень высоко.

Насчёт женского спринта, честно говоря, не смотрел стартовый протокол, не знаю, кто стартует. Резцова? Я бы поставил на Казакевич, потому что давно не видел Резцову, не знаю, как она будет без соревновательного опыта. Казакевич всё-таки много гонок пробежала, думаю, она успела восстановиться, тоже опытная спортсменка. Просто потому, что давно не видел Резцову, ставлю на Казакевич», — сказал Бабиков в эфире телеканала «Матч ТВ».