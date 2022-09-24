Экс-лыжница Шевченко прокомментировала 23-е место в дебютной гонке в роли биатлонистки

Бывшая российская лыжница, а ныне биатлонистка Наталия Шевченко (Мекрюкова) прокомментировала свой соревновательный дебют. Она выступила в спринте на летнем чемпионате России – 2022 в Чайковском и заняла 23-е место, допустив четыре промаха.
«Изначально рассчитывали, что стартовать буду только зимой, но по тренировкам и по стрельбе Михаил Викторович решил дать шанс. Целью было не бежать на какой-то результат, а просто попробовать, что это такое и почувствовать стрельбу в гонке. Тренировки — это не то, это всё далеко от гонки. Я не закрываюсь, со всеми общаюсь. Больше всего общаюсь с Настей Шевченко, она мне всё рассказывает, начиная от пристрелки, заканчивая стартом. Она мне помогает.
Последствия болезни? Мне было тяжеловато, у меня после болезни не было стартов, только одна контрольная тренировка. Я не чувствовала себя на дистанции сильнее биатлонисток, а вообще, думаю, что если набрать хорошую форму и иметь хорошее состояние, то я буду сильнее.
Я знаю, как сохранить свои сильные качества, при этом прибавив в стрельбе. Нужно просто не забывать, что физическая подготовка тоже важна. Скажу, что у Михаила Викторовича в команде об этом не забудешь. У него хорошие нагрузки, хорошая подготовка. Мне всё нравится. Я не чувствую, что как-то физически ослабла», — передаёт слова Шевченко корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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