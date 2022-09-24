Габриэла Соукалова потерялась во время велопрогулки в Альпах. Её нашли на следующий день

Бывшая чешская биатлонистка Габриэла Соукалова была найдена спасателями в итальянских Альпах, сообщает издание La Provincia Di Sondrio.

По информации издания, 21 сентября она отправилась на велопрогулку и потерялась. Ей удалось сообщить своё примерное местоположение спасателям до того, как аккумулятор её телефона разрядился. Однако оперативно найти биатлонистку не удалось, она провела ночь в горах. На следующий день, утром спасателей привлекли крики о помощи, они обнаружили Соукалову на высоте 2270 м, спортсменка не пострадала.

32-летняя Соукалова — двукратный серебряный, а также бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в эстафете, двукратная чемпионка мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте, обладательница Кубка мира сезона-2015/2016.