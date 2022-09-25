Тренер Юрия Шопина заявил, что биатлонист принял решение завершить карьеру

Юрий Охотников, личный тренер российского биатлониста Юрия Шопина, объявил, что его подопечный принял решение завершить карьеру.

«Да, Юрий завершил карьеру. За неделю до чемпионата России объявил, что заканчивает. Подробности? Честно скажу, наверное, ему не захотелось, как в Сочи (на первом этапе Кубка Содружества) 21-е и 25-е места занимать, он признался: «Не тяну, не получается». Поэтому решил закончить. Не могу сказать, чем он будет дальше заниматься. Я сегодня ему написал, когда мы лидировали в эстафете (на чемпионате России), мол, следишь, он сказал: «Да, слежу». Он же должен был четвёртый этап бежать, закончил бы с медалью. В обиде ли я? Нет, я ни на кого не обижаюсь. Тренер всё равно всегда виноват, спортсмены молодцы», — сказал Охотников в эфире телеканала «Матч ТВ».

29-летний Шопин – неоднократный призёр российских соревнований. Его лучшим личным результатом на Кубке мира является 31-е место в пасьюте в сезоне-2016/2017.