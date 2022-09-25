Казакевич: не знаю, как сейчас отреагирует на мою стрельбу Михаил Викторович

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала выступление в эстафетной гонке на летнем чемпионате России по биатлону. Команда Свердловской области 1 заняла второе место.



«Моя тактика была — догонять. Может быть, в этой погоне и не справилась со стрельбой стоя, что мне не удаётся во всех последних гонках. Пока что не могу справиться со своими ощущениями по трассе и подойти к стрельбе стоя в оптимальных кондициях.

Ногами чувствую себя неплохо, несмотря на восьмой старт за летний сезон, буквально за месяц. Ход есть, но не могу пока всё совместить.

Индивидуальную гонку планирую бежать, но не знаю, как сейчас отреагирует на мою стрельбу Михаил Викторович (Шашилов. — Прим. «Чемпионата») и что скажет, но я планирую выступать», — сказала Ирина Казакевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.