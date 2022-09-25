Майгуров — о повестках биатлонистам: пока такой информации нет

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о планируемой встрече с участниками чемпионата России в Чайковском.



«Сегодня как раз собираю всех участников чемпионата России, чтобы поговорить и о спортивных, и о неспортивных делах.

Повестки биатлонистам? Пока такой информации нет. Мы уведомили всех, что в случае той или иной информации говорить нам, а мы уже дальше будем заниматься.

Министерство спорта занимается этим вопросом в отношении всех спортсменов по всем видам спорта. В том числе и по биатлону», — приводит слова Виктора Майгурова «Матч ТВ».

Чемпионат России по летнему биатлону в Чайковском проходит с 24 по 27 сентября. Во вторник, 27 сентября, пройдут индивидуальные гонки.