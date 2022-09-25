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Касперович считает, что биатлонист Малышко завершил карьеру

Касперович считает, что биатлонист Малышко завершил карьеру
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Тренер сборной Санкт-Петербурга по биатлону Александр Касперович высказал мнение, что олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Дмитрий Малышко завершил карьеру.

«Информации о нём практически нет. Я знаю, что он занимается общественной деятельностью. В эти выходные проходит турнир на призы Малышко. Насколько я знаю, свою карьеру он закончил, но о дальнейшей его судьбе я не знаю.

Рассчитываю ли на него? Надо подходить к этому реально. Спортсмен закончил свою карьеру. Надеялись, что он вернётся и будет продолжать выступать, но мы видим, что он нигде не участвует: ни в подготовке, ни в соревнованиях, поэтому смотрим на вещи реально», — приводит слова Александра Касперовича «Матч ТВ».

Дмитрию Малышко 35 лет.

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