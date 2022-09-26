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Зубрилова: мировой спорт потеряет своё величие из-за отсутствия россиян и белорусов

Зубрилова: мировой спорт потеряет своё величие из-за отсутствия россиян и белорусов
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Бывшая украинская и белорусская биатлонистка, а ныне тренер сборной Беларуси Елена Зубрилова прокомментировала отстранение российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.

«Я думаю, что мировой спорт потеряет своё величие из-за того, что в соревнованиях не будут участвовать российские и белорусские спортсмены.

Потому что мировой спорт – это спорт для всех. А сейчас из-за устранения идёт ограничение прав спортсменов в первую очередь»,- сказала Зубрилова в эфире телеканала «Беларусь 5».

Напомним, после февральских событий на Украине российские и белорусские спортсмены были отстранены от всех международных соревнований до дальнейшего уведомление. Таким образом, в грядущем сезоне представители обеих стран не примут участия в Кубке Мира и чемпионате мира по биатлону.

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