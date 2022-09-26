Российские биатлонисты могут не попасть на этапы Кубка Содружества в Беларуси
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Российские биатлонисты могут не принять участия в январских этапах Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Об этом сообщил руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.
«После того как Министерство спорта России временно исключило из единого календарного плана тренировки и соревнования за рубежом, не до конца понятен статус двух январских этапов Кубка Содружества в Раубичах. На данный момент наши спортсмены не смогут туда выехать. Будем консультироваться с Минспорта и с коллегами из Беларуси, как вариант, этапы можно будет провести в России, если ситуация не изменится», — написал он.
Эдуард Латыпов показал необычную тренировку с Даниилом Серохвостовым:
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