Тренер женской сборной РФ: во время отстранения можно найти способных и талантливых

Тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов сказал, что готов брать на сбор новых перспективных спортсменок с расчётом на крупные турниры, участие в которых под вопросом.

«Календарь предстоящего сезона спланирован для долговременной подготовки, а не для точечного отбора на Олимпийские игры или чемпионат мира. Сейчас можно творчески подойти к процессу, посоревноваться сколько угодно. У каждого тренера есть в голове план Б, мы всегда готовы выйти на международный уровень и провести отбор в команду. Для этого у нас достаточно много стартов. Каждый тренер держит в голове, что завтра всё может перевернуться так, что мы сможем выехать на чемпионат мира.



Если этого не произойдёт, мы ничего не потеряем и найдём более способных и талантливых спортсменов. Надо просто копать. Я не вижу, чтобы у самих спортсменок, а не их мужей и личных тренеров были ко мне претензии. Все спортсменки у нас адекватные, со всеми я нахожусь в нормальных отношениях. Любой человек может в любой момент обратиться ко мне. Камней за пазухой я не держу, всегда готов помочь и подсказать. Также я открыт для всех тренеров. Любой может ко мне подойти, высказать свои пожелания. С большим интересом посмотрю любого человека на сборе, кто хочет развиваться и посмотреть, как надо тренироваться», – приводит слова Шашилова Metaratings.