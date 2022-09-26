«В этом году урожай был чудесным!» Мари-Лор Брюне забавно сообщила о том, что стала мамой

Титулованная французская биатлонистка Мари-Лор Брюне трогательно сообщила о том, что впервые стала мамой.
«В этом году урожай был чудесным! Добро пожаловать, Лив. 19.09.2022», — подписала фото Брюне фото новорождённой дочки.
Фото: из личного архива Мари-Лор Брюне
Фото: из личного архива Мари-Лор Брюне
Фото: из личного архива Мари-Лор Брюне
В комментариях биатлонистку уже поздравили коллеги: Эмильен Жаклен, Анаис Шевалье-Буше и Кайса Мякяряйнен.
33-летняя Брюне является двукратным медалистом Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере (Канада). Француженка тогда стала третьей в гонке преследования и второй в эстафете. Также на счету Брюне золото чемпионата мира 2009 года в Пхёнчхане (Южная Корея) – тогда она стала победительницей в эстафете. Француженка завершила карьеру в июне 2014 года. Мари получила образование спортивного психолога и среди прочих работала с биатлонистками основной сборной Франции.
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