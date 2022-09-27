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Эльвира Эберг раскритиковала новую систему начисления баллов на Кубке мира

Эльвира Эберг раскритиковала новую систему начисления баллов на Кубке мира
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Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете шведская биатлонистка Эльвира Эберг раскритиковала новую систему начисления баллов в общий зачёт Кубка мира.

С сезона-2022/2023 на Кубке мира отменено правило о вычете двух худших результатов. За победу в личной гонке биатлонистка будет получать 90 очков вместо 60 (за второе место – 75 вместо 54, за третье – 60 вместо 48). Чемпионаты мира при этом будут проходить без начисления баллов.

«Я была одной из тех, кто изначально выступал против. Посмотрим, что из этого выйдет, но я не вижу положительных моментов, которые бы перевешивали отрицательные.

Это не оставляет места для пропусков соревнований, и спортсмен может почувствовать, что он должен участвовать во всех гонках. Остаётся надеяться, что не будет ситуации, когда ты немного простужен, но при этом обязан выходить на старт», — приводит слова младшей Эберг SVT.

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