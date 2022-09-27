«Ощущаю недовольство». Александр Поварницын — о 3-м месте в индивидуалке на летнем ЧР

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал выступление в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону. Спортсмен с тремя промахами занял третье место, уступив победителю Кариму Халили 1 минуту 24,8 секунды. У Халили также три неточных выстрела.
«Честно говоря, хотя радость какая-то от гонки и есть, ощущаю недовольство. Потому что рубеж должен был работать «на ноль», но стойку в Чайковском мне очень тяжело стрелять, я не знаю почему, но не удаётся найти правильную изготовку. Здесь немного неудобный подход, надо целую равнину работать и держать скорость, чтоб она не проседала, и на стрельбу подходишь немного недовосстановленный.
Доволен ли последним кругом? Хотелось бы быстрее его пройти, но я старался именно додержать скорость, а не пытаться отыграть. Чувствуется небольшая просадка по энергии, но так сказывается большое количество летних стартов», — передаёт слова Поварницына корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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