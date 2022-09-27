Тамара Дербушева стала чемпионкой России в индивидуальной гонке. Виктория Сливко — вторая
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Российская биатлонистка Тамара Дербушева одержала победу в индивидуальной гонке на чемпионате России по летнему биатлону (лыжероллеры), который проходил в Чайковском с 24 по 27 сентября. Дербушева допустила один промах, её время — 46.59,1. Это вторая золотая медаль Тамары на чемпионате России в Чайковском после победы в спринте.
Второе место с двумя промахами заняла Виктория Сливко. Замкнула тройку призёров Ирина Казакевич, допустившая четыре промаха.
Чемпионат России по летнему биатлону. Чайковский
Индивидуальная гонка, 15 км. Женщины
1. Тамара Дербушева — 46.59,1 (1 промах).
2. Виктория Сливко +1.23,2 (2).
3. Ирина Казакевич +1.31,3 (4).
4. Кристина Резцова +1.41,9 (2).
5. Елизавета Каплина +2.13,2 (3).
6. Анастасия Егорова +2.39,8 (3).
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