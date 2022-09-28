Анна Богалий: я патриот России. Для меня другой страны нет

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий высказалась на тему отстранения россиян от международных турниров. По словам Богалий, она не думала бы о переходе в другое гражданство.

«Работала бы и точно не думала о переходе. Я патриот России, для меня другой страны нет. Но среди ребят я и не слышала таких разговоров. Видимо, мы всё-таки правильно их направляем, нацеливаем.

Самое главное — дать им уверенность, что они нам нужны, что это наше поколение будущего, что каждый из них нам важен. Когда они будут осознавать себя частью большой биатлонной семьи и при определённой работе смогут прогрессировать, тогда эти вопросы сами отпадут», — приводит слова Богалий «RT на русском».

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