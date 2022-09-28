Губерниев: нескольким биатлонистам уровня сборной России пришли повестки

Известный комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что некоторые российские биатлонисты получили повестки от военкомата. Об этом он заявил, комментируя слова бывшей российской биатлонистки Анны Богалий. Она ранее сообщила, что министерство спорта ведёт работу над защитой профессиональных спортсменов от призыва.



«А знает ли Богалий, что нескольким спортсменам-биатлонистам пришли повестки?! И это спортсмены уровня сборной России…. Фамилии ребята просили пока не называть…… Ждём комментарии от СБР!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.



Ранее президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. Ожидается, что на военную службу будут призваны около 300 тыс. человек. Некоторые спортсмены и тренеры уже получили повестки.