«Насыщенное время подготовки». Алимбекова выложила фото со своим будущим мужем Смольским

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию с серебряным призёром Олимпиады-2022 в индивидуальной гонке Антоном Смольским. Алимбекова (на фото слева внизу) и Смольский (справа внизу) объявили о помолвке в июле 2022 года.
«Насыщенное время подготовки», — подписала снимок Динара.
Фото: из личного архива динары алимбековой
Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.
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