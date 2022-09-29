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«Если нам платят деньги из бюджета – это нехорошо». Поварницын – о заработках биатлонистов

«Если нам платят деньги из бюджета – это нехорошо». Поварницын – о заработках биатлонистов
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Биатлонист сборной России Александр Поварницын рассказал о заработках спортсменов.

«Если что-то платят – это уже хорошо. Нам заплатили 10 тысяч рублей за третье место в эстафете на чемпионате России в Тюмени в прошлом сезоне – это уже было хорошо. Это было предпосылкой к тому, что мы идём в правильном направлении. Просто надо понимать, что спорт – это лишь небольшая частичка жизни, ради которой ты гробишь здоровье, потому что это не физкультура, всё это впоследствии сказывается неблагоприятным образом на тебе. Всё-таки нужно получать какую-то компенсацию.

Но нужно учитывать и то, из каких средств мы получаем эти деньги. Если это бюджетное финансирование – это нехорошо. Есть люди, которые получают зарплату из бюджета, есть и социальная сфера, инфраструктура, куда эти деньги должны идти. А если это спонсорские деньги, реклама – я это приветствую. Потому что мы привлекаем для них клиентов и получаем за это зарплату, также и отчисления букмекеров. Это хороший шаг», — сказал Поварницын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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