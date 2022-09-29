Биатлонист Поварницын рассказал, как человек в Европе напал на автобус сборной России

Биатлонист сборной России Александр Поварницын рассказал, как какой-то человек напал на автобус национальной команды. Инцидент произошёл в Европе.

«К сожалению, мы с этим столкнулись, когда всё это только началось. В тот момент мы были в Европе, а у нас большой автобус в цветах российского флага. Я этот автобус оставил на парковке — пришёл человек и сильно по нему пнул. Я подумал, что это пьяница или дурачок какой-то, сел в автобус, а он начал благим русским матом на меня орать. Я вышел из машины и начал объяснять человеку, что мы такие же обычные люди и просто хотим попасть домой, мы здесь застряли и даже не знаем, как добираться. В итоге благодаря обычному диалогу мы с ним пришли к тому, что пожали друг другу руки. То есть идёт большой конфликт, но, тем не менее, можно оставаться людьми и хорошо относиться друг к другу.

В основной массе люди понимают, что человек человеку не враг. Понятно, что мы в это ввязаны, но мы в первую очередь должны оставаться людьми и уважать друг друга», — сказал Поварницын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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