«Совершаю поступки в ненужный момент». Поварницын объяснил, почему не попал на ОИ-2022

Биатлонист сборной России Александр Поварницын рассказал, почему, по его мнению, не попал в состав национальной команды на Олимпиаду-2022.

«Я благодарен Сергею Башкирову за то, что он взял меня в свою группу в олимпийский год. Саша Логинов также помог, он выступал как ориентир. Он готовился к Олимпиаде, полностью мобилизовался и тянул нас всех за собой. Мы смотрели на него как на лидера команды и тоже тянулись. Скорее всего, благодаря этому и удалось снова выйти на такой хороший уровень и показывать результат.

Но, видимо, у меня есть какая-то проблема с иммунитетом. Работая на своём практически максимальном уровне, в ненужный момент совершаю какие-то поступки, которые негативно сказываются на здоровье. Когда закончился предновогодний этап Кубка мира, нам можно было поехать домой или остаться в Европе. В то время как раз ходили разные инфекции в нашей стране, а я поехал домой, и так как гонки ослабляют иммунитет и организм насаженный, я сразу же подхватил какую-то заразу. И на новогодний сбор я приехал уже больной, тренироваться полноценно не смог, а этап в Оберхофе стоял 6 января, поэтому мне нужно было срочно набирать форму. Я настоял на том, чтобы сделать жёсткую работу, сделал её, и всё – меня подкосило», — сказал Поварницын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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