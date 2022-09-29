Биатлонист сборной России: в олимпийский год я тратил все накопления, чтобы тренироваться

Биатлонист сборной России Александр Поварницын рассказал, как тратил свои личные сбережения ради возможности тренироваться.
«Мне стало как-то спокойнее, когда я перешёл из Удмуртии в Тюмень. Всё-таки когда ты выступаешь за домашний регион, по крайней мере, у меня было так, ты чувствуешь груз ответственности – я должен быть лидером команды, чтобы за мной тянулись следующие поколения и так далее. Этот груз ответственности с меня спал, я просто начал заниматься тем, что мне нужно делать – каждый раз выходить на тренировку, выполнять определённые действия.
Плюс финансовая составляющая – это немаловажно, особенно когда у тебя есть семья. Начал чувствовать себя спокойнее и свободнее, потому что в последний, олимпийский год, я банально тратил все свои накопления, чтобы просто тренироваться, а в каких-то случаях и покупать инвентарь. Было даже такое, потому что в моём регионе была очень маленькая зарплата, но у меня и результата не было – грубо говоря, за что её платить (улыбается)?» — сказал Поварницын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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