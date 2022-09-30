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Майгуров рассказал, что СБР не подавал списки на бронь от частичной мобилизации

Майгуров рассказал, что СБР не подавал списки на бронь от частичной мобилизации
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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал, что СБР не подавал в Министерства спорта Российской Федерации списки спортсменов на бронь от частичной мобилизации.

«Мне неизвестно про списки Минспорта на бронь от мобилизации. СБР списки не подавал. У нас есть списки сборных команд России, которые размещены на сайте Минспорта. Каких-то дополнительных списков никто не подавал», — приводит слова Виктора Майгурова ТАСС.

Напомним, указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

Ранее в Минспорт списки игроков и тренеров для бронирования от мобилизации подала Федерация хоккея России.

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