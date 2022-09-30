«Девичник удался». Динара Алимбекова выложила фотографии в преддверии свадьбы со Смольским

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белоруска Динара Алимбекова опубликовала новые фотографии в своих социальных сетях. Спортсменка, которая готовится выйти замуж за серебряного призёра Олимпиады 2022 года в индивидуальной гонке Антона Смольского, выложила снимки с девичника.

«Эта красота должна быть в моей ленте. Подружки у меня огонь. Спасибо, девчоночки, девичник удался», — подписала она фотографии.

Фото: из личного архива динары алимбековой

Фото: из личного архива динары алимбековой

Фото: из личного архива динары алимбековой

Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.

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