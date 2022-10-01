Организаторы ОИ-2026 потратят на модернизацию биатлонного комплекса в Антхольце € 23 млн

Представитель организационного комитета зимних Олимпийских игр – 2026 в Италии Эрика Палхубер заявила, что биатлонный комплекс в Антхольце (Антерсельва) ждут серьёзные изменения в связи с проведением таких масштабных соревнований.
На реконструкцию комплекса организаторы выделили € 23 млн. Основные изменения коснутся профиля трассы. Ранее биатлонисты жаловались на узкую часть дистанции на финише, организаторы планируют усовершенствовать её по примеру стадиона в Хольменколлене (Норвегия).
Также оргкомитет намерен построить новые подъездные и тренировочные площадки под стадионом (с тиром), а также установить более современный аппарат по производству искусственного снега. Работы по модернизации планируется завершить к 2025 году.
Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля.
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