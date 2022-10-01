Министр спорта Беларуси: даже этапы Кубка мира по биатлону уступают Кубку Содружества

Министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук высоко оценил уровень соревнований внутри страны.
«Белорусские спортсмены с удовольствием приезжают в Россию на соревнования, и все мы видим качество этих турниров. Даже этапы Кубка мира по биатлону уступают Кубку Содружества, который проходил у нас Раубичах и в Сочи. Мы организовывали и будем организовывать любые спортивные мероприятия по всей стране. Благодаря санкциям у нас появились хорошие возможности посмотреть на готовность регионов и подготовку резервов, чему мы, возможно, уделяли меньше внимания ранее.
Мы уже провели турниры по гандболу, биатлону и другим видам спорта. Вторые Игры стран СНГ пройдут в 2023 году в Беларуси, и я хочу заверить, что наша страна готова принять эти соревнования, опыт у нас есть. К слову, Игры будут открытыми. Уже есть страны, которые захотели принять участие в данных состязаниях. Уверен, что они пройдут не хуже международных аналогов», — приводит слова Ковальчука «БелТА».
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