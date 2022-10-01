Айта Гаспарин вышла замуж за украинца Семёнова. Её сестра — супруга россиянина Черноусова

Швейцарская биатлонистка Айта Гаспарин вышла замуж за чемпиона Европы, двукратного бронзового призёра чемпионатов мира украинца Сергея Семёнова. Свадьба состоялась 23 сентября.
Гаспарин и Семёнов познакомились в 2016 году на этапах Кубка мира в США и Канаде. В 2020-м Семёнов сделал Айте предложение руки и сердца.
«Ущипните меня. Айта и Сергей. 23.09.2022 Какая волшебная свадьба! Спасибо всей моей семье и друзьям за этот невероятный день», — подписала снимки со свадьбы Гаспарин.
Фото: из личного архива Айты Гаспарин
Фото: из личного архива Айты Гаспарин
Фото: из личного архива Айты Гаспарин
В комментариях к посту пару поздравили коллеги: итальянка Доротея Вирер, норвежец Тарьей Бё, немки Денизе Херрман и Франциска Хильдебранд.
Напомним, старшая сестра Айты, серебряный призёр Олимпиады-2014 Селина Гаспарин замужем за российским лыжником Ильёй Черноусовым.
- 1 октября 2022
-
12:44
-
12:27
-
10:19
- 30 сентября 2022
-
14:07
-
09:50
-
09:04
- 29 сентября 2022
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
11:01
-
09:24
-
08:06
- 28 сентября 2022
-
13:26
-
12:01
-
11:49
-
11:38
-
08:14
- 27 сентября 2022
-
15:23
-
13:52
-
13:49
-
13:08
-
10:48
-
10:23
-
10:10
-
00:53
- 26 сентября 2022
-
21:39
-
17:54
-
15:16
-
15:14
-
05:35
- 25 сентября 2022
-
14:52
-
13:53