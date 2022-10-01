Айта Гаспарин вышла замуж за украинца Семёнова. Её сестра — супруга россиянина Черноусова

Швейцарская биатлонистка Айта Гаспарин вышла замуж за чемпиона Европы, двукратного бронзового призёра чемпионатов мира украинца Сергея Семёнова. Свадьба состоялась 23 сентября.

Гаспарин и Семёнов познакомились в 2016 году на этапах Кубка мира в США и Канаде. В 2020-м Семёнов сделал Айте предложение руки и сердца.

«Ущипните меня. Айта и Сергей. 23.09.2022 Какая волшебная свадьба! Спасибо всей моей семье и друзьям за этот невероятный день», — подписала снимки со свадьбы Гаспарин.

Фото: из личного архива Айты Гаспарин

Фото: из личного архива Айты Гаспарин

Фото: из личного архива Айты Гаспарин

В комментариях к посту пару поздравили коллеги: итальянка Доротея Вирер, норвежец Тарьей Бё, немки Денизе Херрман и Франциска Хильдебранд.

Напомним, старшая сестра Айты, серебряный призёр Олимпиады-2014 Селина Гаспарин замужем за российским лыжником Ильёй Черноусовым.