Евгений Емерхонов: Черезов требует миллион из-за моего перехода в другой регион

Российский биатлонист Евгений Емерхонов рассказал о проблемах с переходом в другой регион. На данный момент он прикреплён к Удмуртской республике.

«Глава Удмуртской федерации биатлона Иван Юрьевич Черезов не хочет просто так отдавать меня, а Республика Татарстан не хочет платить столько. Они готовы заплатить только 250 тысяч, как базовую сумму, но Черезов настаивает на миллионе. Вообще же я учусь в Поволжском университете в Казани, где продолжаю получать первое образование. Согласно положению СБР о переходах, в таком случае компенсационные выплаты вообще не предусмотрены.

У меня также есть документ, в котором комиссия по переходам вынесла решение. Два из трёх членов комиссии высказались за переход без компенсационной выплаты. Один воздержался.

Также мне известно, что Иван Юрьевич устно сообщил главе Федерации биатлона Татарстана Ильдару Гильфановичу Нугманову, что оставляет решение вопроса о моём переходе на усмотрение комиссии по переходам СБР. Однако Черезов всё равно не соглашается с этим документом, настаивая на том, что выплаты должны быть.

В обжаловании решения Иван Юрьевич написал про стипендию, которую я якобы ещё получаю от Удмуртии. Но мне ничего не приходило и не приходит, это ложь. Он утверждает, что с августа 2013 года до данного момента я прохожу подготовку в «ССШОР по биатлону им. А. М. Демидова» и на данный момент я якобы не написал об увольнении. Но я даже не знал об этих заявлениях! В ЦСП я уволился 30 мая этого года и больше там не числюсь, а про другие заявления мне даже никто ничего не сказал», — приводит слова Емерхонова «Матч ТВ».