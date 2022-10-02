Белорусская федерация биатлона поздравила Алимбекову и Смольского с бракосочетанием

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова и серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский сыграли свадьбу. Церемония прошла вчера, 1 октября. Поздравления опубликованы на официальном сайте Белорусской федерации биатлона.
«Коллектив Белорусской федерации биатлона поздравляет Антона Смольского и Динару Алимбекову со знаменательным событием — бракосочетанием!
Убеждены, что для вас, лидеров отечественного и мирового биатлона, этот праздничный день станет своеобразным прологом вашей счастливой семейной жизни, а союз любящих сердец поможет преодолеть возможные трудности и невзгоды, будет способствовать достижению самых смелых заветных целей.
Будьте счастливы, здоровы, энергичны, благополучны, самодостаточны и успешны! Желаем дальнейших успехов в спорте высших достижений во благо любимой Беларуси!» — написано в сообщении.
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