Белорусская федерация биатлона поздравила Алимбекову и Смольского с бракосочетанием

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова и серебряный призёр Олимпиады-2022 Антон Смольский сыграли свадьбу. Церемония прошла вчера, 1 октября. Поздравления опубликованы на официальном сайте Белорусской федерации биатлона.

«Коллектив Белорусской федерации биатлона поздравляет Антона Смольского и Динару Алимбекову со знаменательным событием — бракосочетанием!

Убеждены, что для вас, лидеров отечественного и мирового биатлона, этот праздничный день станет своеобразным прологом вашей счастливой семейной жизни, а союз любящих сердец поможет преодолеть возможные трудности и невзгоды, будет способствовать достижению самых смелых заветных целей.

Будьте счастливы, здоровы, энергичны, благополучны, самодостаточны и успешны! Желаем дальнейших успехов в спорте высших достижений во благо любимой Беларуси!» — написано в сообщении.