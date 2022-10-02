«Это задница». Тириль Экхофф — о том, что может пропустить очередной сбор команды Норвегии

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафете, десятикратная чемпионка мира норвежская биатлонистка Тириль Экхофф рискует пропустить очередной сбор национальной команды. Он состоится в Оберхофе (Германия) в октябре.

Всё межсезонье Экхофф провела дома, в Осло, ни разу не присоединившись к сборной Норвегии. Примечательно, что сейчас команда находится в столице, однако Тириль на тренировках отсутствует.

Ранее Экхофф призналась, что после перенесённого в марте коронавируса она страдала от бессонницы и была на грани завершения карьеры.

«Была надежда, что она присоединится к команде в Оберхофе. Но раз уж уверенности нет ни у неё, ни у тренерского штаба, то мы можем отметить, что ей нужно уделить больше времени самой себе, чтобы сосредоточиться на своём прогрессе.

В тренировках с Тириль нам нужен сбалансированный подход. Она тренируется – в какие-то дни лучше, в какие-то – хуже. Но федерация и тренерский штаб поддерживают Тириль. Она может и должна сама потратить столько времени, сколько ей нужно. Она сама решит, когда захочет снова присоединиться к нам.

В какой-то период был большой прогресс, а потом снова спад. По крайней мере, она уже тренируется, за ней наблюдают близкие ей люди», — приводит слова тренера сборной Норвегии по биатлону Патрика Обереггера TV2.

Издание TV2 обратилось за комментарием к самой Экхофф, на что она отреагировала лишь двумя словами: «Это задница».