Лариса Куклина нашла на пляже дорогой браслет от популярного бренда. Фото

Михаил Куклин, муж и тренер российской биатлонистки Ларисы Куклиной, рассказал, что его супруга нашла на пляже дорогой браслет.

«В первый же день. Лара нашла браслет Louis Vuitton на пляже, гуляя вдоль моря. Совпадение? Не думаю!» — написал он в их совместном с женой телеграм-канале, прикрепив текст к соответствующей фотографии.

Посмотреть снимок можно в телеграм-канале Ларисы и Михаила Куклиных.

В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону Куклина заработала 18 очков и заняла 87-е место в общем зачёте. Российская спортсменка выступала лишь на первых этапах, после чего её перевели на Кубок IBU ввиду отсутствия результатов. Вследствие этого 31-летняя Куклина также не отобралась на Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

К сезону-2022/2023 Куклина готовится в группе Артёма Истомина, куда также вошли Наталья Гербулова, Анастасия Гореева, Ксения Довгая, Елизавета Каплина, Светлана Миронова, Екатерина Носкова, Кристина Резцова, Карим Халили и Даниил Серохвостов.

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