Алимбекова выложила коллективное фото со свадьбы со Смольским и задала вопрос гостям

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белоруска Динара Алимбекова опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка выложила коллективную фотографию со своей свадьбы. В минувшие выходные Алимбекова вышла замуж за серебряного призёра Олимпиады 2018 года в индивидуальной гонке Антона Смольского.

«Наше самое большое богатство! И у нас есть вопросик нашим гостям: опишите одним словом нашу свадьбу», — подписала она снимок.

Фото: из личного архива динары алимбековой

Алимбекова заняла седьмое место в общем зачёте Кубка мира в сезоне-2021/2022, несмотря на то что не смогла принять участие в оставшихся трёх этапах КМ из-за решения Международного союза биатлонистов (IBU). Смольский стал 19-м. На прошедших Олимпийских играх в Пекине (Китай) белоруска не сумела завоевать ни одной личной медали.

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Видео со свадьбы Динары Алимбековой и Антона Смольского: