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Динара Алимбекова трогательно описала эмоции непосредственно перед свадьбой со Смольским

Динара Алимбекова трогательно описала эмоции непосредственно перед свадьбой со Смольским
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Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова рассказала о своих переживаниях перед свадьбой с серебряным призёром Олимпиады 2022 года в индивидуальной гонке Антоном Смольским. Спортсмены поженились в минувшие выходные.

«Я стою и жду свой выход в сопровождении любимого дедушки, а внутри всё содрогается… Вот-вот я стану женой того самого, который научил меня жить не для кого-то, а для себя. Для нас!

Волнительный момент, слёзы и дрожь в ногах, и я делаю шаг и иду в наше будущее. Вижу самых красивых гостей, кто-то не может сдержать эмоций, и все счастливы! Особенно он! Мой Антошка!

Ни одна медаль в жизни не стоит этого момента! Любите! Любовь — лучшее, что может с нами произойти», — написала Алимбекова в социальных сетях, прикрепив текст к своей соответствующей фотографии.

Фото: из личного архива динары алимбековой

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