Динара Алимбекова трогательно описала эмоции непосредственно перед свадьбой со Смольским

Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете, биатлонистка сборной Беларуси Динара Алимбекова рассказала о своих переживаниях перед свадьбой с серебряным призёром Олимпиады 2022 года в индивидуальной гонке Антоном Смольским. Спортсмены поженились в минувшие выходные.
«Я стою и жду свой выход в сопровождении любимого дедушки, а внутри всё содрогается… Вот-вот я стану женой того самого, который научил меня жить не для кого-то, а для себя. Для нас!
Волнительный момент, слёзы и дрожь в ногах, и я делаю шаг и иду в наше будущее. Вижу самых красивых гостей, кто-то не может сдержать эмоций, и все счастливы! Особенно он! Мой Антошка!
Ни одна медаль в жизни не стоит этого момента! Любите! Любовь — лучшее, что может с нами произойти», — написала Алимбекова в социальных сетях, прикрепив текст к своей соответствующей фотографии.
Фото: из личного архива динары алимбековой
Видео со свадьбы Динары Алимбековой и Антона Смольского:
- 3 октября 2022
-
15:18
-
13:29
-
12:21
-
08:45
-
08:40
- 2 октября 2022
-
23:48
-
17:30
-
12:59
-
12:48
-
12:17
-
10:13
-
09:53
-
09:38
- 1 октября 2022
-
15:30
-
14:59
-
14:01
-
12:44
-
12:27
-
10:19
- 30 сентября 2022
-
14:07
-
09:50
-
09:04
- 29 сентября 2022
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
11:01
-
09:24
-
08:06
- 28 сентября 2022
-
13:26
-
12:01
-
11:49
-
11:38