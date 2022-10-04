Тренер белорусок: лето завершилось на хорошей ноте — появилась новая спортивная семья!

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков прокомментировал результаты тестирования команды по итогам летней подготовки.
«Что касается тестирования, то, к сожалению, его прошли ещё не все. Как говорится, продолжение следует! Конкретно на следующем сборе, который пройдёт в Раубичах с 13 по 18 октября, как раз перед отъездом на первый снег в Тюмень.
Причина задержки лежит на поверхности: простудные заболевания и ковид внесли свои коррективы в наши планы. А, что касается тех, у кого получилось сделать тест, то показатели работоспособности в различных зонах интенсивности выросли в разы! Разумеется, это не может не радовать. Как и ещё один момент: летний подготовительный период в целом завершился на хорошей ноте. Официально появилась новая спортивная семья!» — приводит слова Рыженкова «Референт Рая».
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