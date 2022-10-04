Ирина Казакевич избрана амбассадором РУСАДА от биатлона

Серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафете российская биатлонистка Ирина Казакевич была избрана амбассадором Российского антидопингового агентства (РУСАДА) от биатлона по итогам внутренней комиссии организации, сообщает Союз биатлонистов России (СБР).

Отметим, что согласно протоколу о выборе амбассадора РУСАДА каждая спортивная организация может выдвинуть по три кандидата, комиссия, в свою очередь, сделает выбор в пользу одного из претендентов. Неизвестно, кто ещё претендовал на эту должность от СБР.

В данный момент Казакевич является вице-лидером общего зачёта Кубка Содружества. В её активе 620 очков. У лидирующей в данный момент Натальи Гербуловой 648.

Напомним, Кубок Содружества призван стать альтернативой международным стартам, от которых россиян и белорусов отстранил Международный союз биатлонистов (IBU).