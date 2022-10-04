Себастиан Самуэльссон заявил о готовности выиграть «Большой хрустальный глобус»

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился целями на сезон-2022/2023.

«По ходу летней подготовки я дважды обновил личный рекорд в беге на 3000 м, затем провёл несколько хороших тестов в центре зимних видов спорта, поэтому считаю, что нахожусь в очень хорошем состоянии.

Да, думаю, что я сильнее, чем когда-либо. Сложно предугадать, насколько хорошо всё сложится зимой, но в последних сезонах я держусь на очень высоком уровне, и это здорово. Быть на подиуме Кубка мира – невероятное достижение. Сейчас я не вижу причин, почему я не мог бы в какой-то момент выиграть общий зачёт Кубка мира, и это станет моей целью на зиму», — приводит слова Самуэльссона SVT.