Себастиан Самуэльссон заявил о готовности выиграть «Большой хрустальный глобус»
Поделиться
Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон поделился целями на сезон-2022/2023.
«По ходу летней подготовки я дважды обновил личный рекорд в беге на 3000 м, затем провёл несколько хороших тестов в центре зимних видов спорта, поэтому считаю, что нахожусь в очень хорошем состоянии.
Да, думаю, что я сильнее, чем когда-либо. Сложно предугадать, насколько хорошо всё сложится зимой, но в последних сезонах я держусь на очень высоком уровне, и это здорово. Быть на подиуме Кубка мира – невероятное достижение. Сейчас я не вижу причин, почему я не мог бы в какой-то момент выиграть общий зачёт Кубка мира, и это станет моей целью на зиму», — приводит слова Самуэльссона SVT.
Комментарии
- 4 октября 2022
-
21:16
-
13:00
-
00:29
-
00:06
- 3 октября 2022
-
21:57
-
15:18
-
13:29
-
12:21
-
08:45
-
08:40
- 2 октября 2022
-
23:48
-
17:30
-
12:59
-
12:48
-
12:17
-
10:13
-
09:53
-
09:38
- 1 октября 2022
-
15:30
-
14:59
-
14:01
-
12:44
-
12:27
-
10:19
- 30 сентября 2022
-
14:07
-
09:50
-
09:04
- 29 сентября 2022
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
11:01
-
09:24
Партнерский контент