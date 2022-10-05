Самуэльссон назвал допуск россиян на ОИ в нейтральном статусе слишком простым наказанием

Олимпийский чемпион в эстафете 2018 года шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон назвал разрешение российским спортсменам участвовать в двух последних зимних Олимпиадах под нейтральным флагом слишком простым наказанием.
«Это решение было принято из-за допингового скандала. Но я не думаю, что оно было достаточно продуманно. Я знаю, что когда они находились на Олимпиаде, то не имело никакого значения, что на их костюмах было написано «Олимпийский комитет России». Все и так понимали, что они из России.
Послушайте новости или российских комментаторов по телевизору, там никто не говорит ничего, кроме «Россия». Однако национального флага у них нет на соревнованиях. Это слишком простое наказание за очень серьёзные вещи.
Также можно подумать об украинцах. Тот факт, что им приходилось сталкиваться с россиянами и белорусами, стоять бок о бок на стрельбище, выглядело очень странно. Мы знаем, насколько важен спорт для пропаганды, и мы должны взять на себя ответственность со своей стороны и высказать свою позицию», — приводит слова Самуэльссона Expressen.
Высказывания Самуэльссона о российском биатлоне.
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