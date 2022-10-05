«Он не двигался». Тарьей Бё рассказал, как тяжело прошло рождение его сына

Трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал о тяжёлом рождении своего первенца. В конце сентября у Тарьея и его жены Гиты родился сын Арон.

«Он не двигался, когда его пытались вытащить. Было тяжело. В голове ты представлял всё иначе. Всё прошло очень быстро и драматично как для Гиты, так и для сына. Всё вокруг погрузилось в хаос, но врачи справились. Они такие хорошие, мы чувствовали их заботу. Арон был в надёжных руках, но это тяжёлый опыт, учитывая, что это наш первый ребёнок.

Вы теряетесь, когда врачи забирают вашего ребёнка из операционной, не понимаете, что происходит. Но нам быстро сказали, что, похоже, всё хорошо. Позднее нам сказали, что его сердце, головной мозг и лёгкие в порядке. Я почувствовал облегчение. В то же время было тяжело из-за Гиты, которая терпела схватки и роды целый день, а потом ещё перенесла операцию. Сейчас ей лучше. Она становится сильнее день ото дня», — приводит слова старшего Бё TV2.