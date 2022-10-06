Дмитрий Губерниев показал, как выглядел в младенчестве и в детстве. Фото

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев опубликовал новый пост в своём телеграм-канале. Сегодня, 6 октября, Губерниеву исполнилось 48 лет.
«Ух ты, ему уже 48!» — подписал он свою фотографию, сделанную в его младенческие годы.
«Очень серьёзным рос мальчуган…» — подписал он другие свои детские фотографии.
Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Дмитрия Губерниева: здесь и здесь.
Напомним, в последнее время Дмитрий Губерниев специализируется на комментировании биатлона. В сезоне-2021/2022 Кубка мира по биатлону первую тройку у мужчин составили Кентен Фийон Майе (Франция), Стурла Холм Легрейд (Норвегия) и Себастиан Самуэльссон (Швеция), у женщин — Марте Рёйселанд (Норвегия), Эльвира Эберг (Швеция) и Лиза Тереза Хаузер (Австрия).
Йоханнес Бё показал баскетбольный финт и забил сверху в кольцо:
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